Аварія трапилася близько 7 ранку 14 грудня на трасі Чугуєв – Мілове неподалік села Оріхове. На місце прибули правоохоронці.

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Водій не врахував погодних умов

За попередніми даними, водій маршрутки не врахував ожеледиці на дорозі. Через це й трапилася аварія.



ДТП з маршруткою на Луганщині

Через аварію 1 пасажир загинув. Водій та ще 6 людей зазнали травм, 2 з них госпіталізували до лікарні. Правоохоронці продовжують розслідувати прични аварії.

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