Авария случилась около 7 утра 14 декабря на трассе Чугуев – Меловое недалеко от села Орехово. На место прибыли правоохранители.

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Водитель не учел погодные условия

По предварительным данным, водитель маршрутки не учел гололедицу на дороге. Из-за этого и случилась авария.



ДТП с маршруткой на Луганщине

Из-за аварии 1 пассажир погиб. Водитель и еще 6 человек получили травмы, 2 из них госпитализировали в больницу. Правоохранители продолжают расследовать причины аварии.

ДТП с маршруткой на Черниговщине

7 декабря 2021 года на Черниговщине грузовик столкнулся с маршруткой. В результате погибли 13 пассажиров. Еще 7 оказались в больнице.

По предварительным данным, причиной ДТП является то, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и въехал в маршрутку.

Водителя грузовика задержали и выбрали меру пресечения – содержание под стражей 60 суток.

По результатам проверки Мининфраструктуры, маршрутка была переоборудована из грузового буса.

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