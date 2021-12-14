Авария случилась около 7 утра 14 декабря на трассе Чугуев – Меловое недалеко от села Орехово. На место прибыли правоохранители.
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Водитель не учел погодные условия
По предварительным данным, водитель маршрутки не учел гололедицу на дороге. Из-за этого и случилась авария.
ДТП с маршруткой на Луганщине
Из-за аварии 1 пассажир погиб. Водитель и еще 6 человек получили травмы, 2 из них госпитализировали в больницу. Правоохранители продолжают расследовать причины аварии.
ДТП с маршруткой на Черниговщине
- 7 декабря 2021 года на Черниговщине грузовик столкнулся с маршруткой. В результате погибли 13 пассажиров. Еще 7 оказались в больнице.
- По предварительным данным, причиной ДТП является то, что водитель грузовика выехал на встречную полосу и въехал в маршрутку.
- Водителя грузовика задержали и выбрали меру пресечения – содержание под стражей 60 суток.
- По результатам проверки Мининфраструктуры, маршрутка была переоборудована из грузового буса.
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