Майже місяць в російській окупації: волонтери показали звільнене село на Київщині

Українські військові звільнили від російських загарбників село Плоске, що на Київщині. Населений пункт перебував під окупацією протягом місяця.

Унаслідок приходу "русского міра" багато вулиць, будинків, школа – зруйновані. Волонтери зняли відео, як нині виглядає село, повідомляє 24 канал.

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Один з місцевих жителів розповів, що у Плоскому є великі проблеми зі світлом. За словами чоловіка, повалено багато опор, а також обірвані проводи.

З газом у нас буде все нормально. Станція в режимі. Якщо адміністрація завтра допустить, то в Плоскому буде газ. Все залежить від військової адміністрації,

– сказав інший мешканець.

Волонтери показали звільнене село Плоске, що на Київщині: дивіться відео