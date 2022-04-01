Унаслідок приходу "русского міра" багато вулиць, будинків, школа – зруйновані. Волонтери зняли відео, як нині виглядає село, повідомляє 24 канал.
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Один з місцевих жителів розповів, що у Плоскому є великі проблеми зі світлом. За словами чоловіка, повалено багато опор, а також обірвані проводи.
З газом у нас буде все нормально. Станція в режимі. Якщо адміністрація завтра допустить, то в Плоскому буде газ. Все залежить від військової адміністрації,
– сказав інший мешканець.
Волонтери показали звільнене село Плоске, що на Київщині: дивіться відео