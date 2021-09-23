Ексглаву Нацполіції Крищенка призначили заступником Кличка

Андрія Крищенка призначили заступником голови КМДА. Відбулось це під час сесії Київради 23 вересня. За таке рішення проголосував 91 депутат.

У ЗМІ про можливе обрання Крищенка заступником Кличка повідомили ще 21 вересня. На початку сесії мер запропонував кандидатуру ексглави Нацполіції Києва.

До теми Кличко закликав підтримати кандидатуру Крищенка на посаду заступника голови КМДА

Обрали майже одноголосно

Андрія Крищенка обрали заступником КМДА на засіданні Київради. За таке рішення депутати проголосували майже одноголосно. Результати такі:

"за" – 91 особа;

"проти" – 2 особи;

"утримались" – 1 особа;

не голосували – 5 осіб.

Новий заступник голови КМДА відповідатиме за питання муніципальної безпеки, цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, територіальної оборони та взаємодії з правоохоронними органами.

Що відомо про Андрія Крищенка

Крищенко є офіцером УМВС. Він до квітня 2014 року очолював підрозділ Кропивницького управління з боротьби проти організованої злочинності.

14 квітня 2014 року під час російської інтервенції, був одним з оборонців Горлівського управління поліції, коли його намагалися захопити проросійські бойовики.

Андрій Крищенко очолював Нацполіцію Києва з 2015 до 2021 року.

Його звільнили за власним бажанням 10 серпня. ЗМІ повідомляли, що Кличко хоче запропонувати чиновника на посаду заступника голови КМДА.

23 вересня мер підтвердив це, запропонувавши чиновника своїм заступником.

Перед голосуванням Кличко попросив депутатів підтримати призначення Крищенка і назвав його "патріотом, справжнім бійцем за Україну і професіоналом з принципами".