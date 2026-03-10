Укр Рус
10 березня, 22:44
2

У центрі Києва нардепа покусав собака: що кажуть у поліції

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Нардеп Георгій Мазурашу заявив, що його покусала вівчарка в центрі Києва.
  • У поліції прокоментували інцидент.

Нардеп Георгій Мазурашу заявив, що його покусав собака у центрі Києва. Це сталося на Печерську.

Про це розповів сам народний депутат у фейсбуці. Він також прикріпив фото укусу на нозі.

Чи правда, що нардепа Мазурашу покусав собака в Києві? 

Як повідомив народний обранець, це були вівчарки. 

Жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і не на повідку. Кинулась лиш одна, і на тому дякую. Трохи обкусала, поки жіночка змогла її приборкати, 
– написав він. 

За його словами, власниця собак пояснила: тварина кинулася, бо чоловік занадто швидко біг. Депутат додав, що не мав змоги та часу викликати поліцію не було. 

"Сподіваюсь, інші не постраждали. Може, бігали правильніше. Але, звісно, це неадекватно – так вигулювати собак у громадських місцях…" – зауважив Мазурашу. 

Що кажуть у поліції? 

Речниця поліції Києва Анна Страшок у коментарі 24 Каналу повідомила: на власницю тварин, 41-річну місцеву мешканку, поліцейські Печерського управління поліції склали адміністративний протокол за статтею про порушення правил тримання собак і котів. 

Довідка.  Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення регламентує: якщо вигулювати собак без повідків і намордників, можна отримати попередження або штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо ж при цьому хтось постраждав – тоді можна отримати штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів. 

Чи можна вигулювати собак без повідка та намордника у Києві? 

Існують правила вигулу домашніх тварин у столиці. Їх прийняли ще у 2007 році. 

Там указано, що вигулювач має подбати як про безпеку самої тварини, так і про безпеку людей і тварин довкола. Небезпечні та потенційно небезпечні породи собак мають бути на повідку та в наморднику. 

Додамо, що в 2021 році Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. І там багато різновидів вівчарок. 

Це вівчарка картська, вівчарка голландська, вівчарка грецька, вівчарка ештрельська (португальська горна), вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський), вівчарка східноєвропейська та вівчарка французька (босерон).