У центрі Києва нардепа покусав собака: що кажуть у поліції

Нардеп Георгій Мазурашу заявив, що його покусав собака у центрі Києва. Це сталося на Печерську.

Про це розповів сам народний депутат у фейсбуці. Він також прикріпив фото укусу на нозі.

Чи правда, що нардепа Мазурашу покусав собака в Києві?

Як повідомив народний обранець, це були вівчарки.

Жінка гуляла в парку з двома вівчарками без намордників і не на повідку. Кинулась лиш одна, і на тому дякую. Трохи обкусала, поки жіночка змогла її приборкати,

– написав він.

За його словами, власниця собак пояснила: тварина кинулася, бо чоловік занадто швидко біг. Депутат додав, що не мав змоги та часу викликати поліцію не було.

"Сподіваюсь, інші не постраждали. Може, бігали правильніше. Але, звісно, це неадекватно – так вигулювати собак у громадських місцях…" – зауважив Мазурашу.

Що кажуть у поліції?

Речниця поліції Києва Анна Страшок у коментарі 24 Каналу повідомила: на власницю тварин, 41-річну місцеву мешканку, поліцейські Печерського управління поліції склали адміністративний протокол за статтею про порушення правил тримання собак і котів.

Довідка. Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення регламентує: якщо вигулювати собак без повідків і намордників, можна отримати попередження або штраф від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо ж при цьому хтось постраждав – тоді можна отримати штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів.

Чи можна вигулювати собак без повідка та намордника у Києві?

Існують правила вигулу домашніх тварин у столиці. Їх прийняли ще у 2007 році.

Там указано, що вигулювач має подбати як про безпеку самої тварини, так і про безпеку людей і тварин довкола. Небезпечні та потенційно небезпечні породи собак мають бути на повідку та в наморднику.

Додамо, що в 2021 році Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. І там багато різновидів вівчарок.

Це вівчарка картська, вівчарка голландська, вівчарка грецька, вівчарка ештрельська (португальська горна), вівчарка кавказька (вовкодав кавказький), вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський), вівчарка східноєвропейська та вівчарка французька (босерон).