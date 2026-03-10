Об этом рассказал сам народный депутат в фейсбуке. Он также прикрепил фото укуса на ноге.

Правда ли, что нардепа Мазурашу покусала собака в Киеве?

Как сообщил народный избранник, это были овчарки.

Женщина гуляла в парке с двумя овчарками без намордников и не на поводке. Бросилась лишь одна, и на том спасибо. Немного обкусала, пока женщина смогла ее укротить,

– написал он.

По его словам, владелица собак объяснила: животное бросилось, потому что мужчина слишком быстро бежал. Депутат добавил, что не имел возможности и времени вызвать полицию не было.

"Надеюсь, другие не пострадали. Может, бегали правильнее. Но, конечно, это неадекватно – так выгуливать собак в общественных местах..." – заметил Мазурашу.

Что говорят в полиции?

Пресс-секретарь полиции Киева Анна Страшок в комментарии 24 Каналу сообщила: на владелицу животных, 41-летнюю местную жительницу, полицейские Печерского управления полиции составили административный протокол по статье о нарушении правил содержания собак и кошек.

Справка. Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях регламентирует: если выгуливать собак без поводков и намордников, можно получить предупреждение или штраф от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же при этом кто-то пострадал – тогда можно получить штраф от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов.

Можно ли выгуливать собак без поводка и намордника в Киеве?

Существуют правила выгула домашних животных в столице. Их приняли еще в 2007 году.

Там указано, что выгульщик должен позаботиться как о безопасности самого животного, так и о безопасности людей и животных вокруг. Опасные и потенциально опасные породы собак должны быть на поводке и в наморднике.

Добавим, что в 2021 году Кабинет министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. И там много разновидностей овчарок.

Это овчарка картская, овчарка голландская, овчарка греческая, овчарка эштрельская (португальская горная), овчарка кавказская (волкодав кавказский), овчарка среднеазиатская (алабай, волкодав среднеазиатский), овчарка восточноевропейская и овчарка французская (босерон).