Цей план передбачає відновлення зруйнованих мереж і побудову нових, в тому числі резервних, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Для чого потрібен план?

За словами Кличка, план енергостійкості Києва передбачає конкретний перелік заходів, що допоможуть посилити спроможності столиці протистояти загрозам. Завдання київської влади полягає в максимальному зменшенні залежності від централізації, розвитку розподіленої генерації, а також будівництві резервних систем енергоживлення та теплопостачання.

Водночас план передбачає відновлення зруйнованого та пошкодженого обладнання об’єктів критичної інфраструктури. Масштаби столиці означають і велику кількість заходів, і значні ресурси для їх реалізації. Тому план структурований за принципом пріоритетності та реальної наявності ресурсів,

– зауважив міський голова.

Він наголосив, що жодна міська рада в Україні не ухвалювала таких комплексних документів, а плани інших міст підписували голови обласних військових адміністрацій. План Києва ж мають змусити підписати мера, тому спочатку його повинна ухвалити Київрада.

Кличко зазначив, що вони скоригували сформовані плани. За словами мера, це потрібно, аби вони були реалістичними в умовах, коли держава не хоче допомагати столиці, переводячи життєво важливе для киян питання в політичну площину.

Мер зазначив, що план стійкості сформований на основі аналізу викликів минулої зими із залученням фахівців з багаторічною практикою та знанням існуючих систем. При цьому враховувався міжнародний досвід, але з огляду на нинішні ризики в Україні та фінансові спроможності Києва.

Проте столиця не зможе виконати весь обсяг запланованих робіт без участі держави.

Невідкладні заходи, не чекаючи процедурних моментів, місто вже почало реалізовувати. Водночас частина робіт потребує фінансового забезпечення не лише з боку міста. Також необхідні зміни до законодавства і нормативної бази, щоб мінімізувати бюрократичні процедури і прискорити виконання робіт – зокрема тих, які потрібні, щоб пройти наступну зиму, – вказав міський голова.

Віталій Кличко наголосив, що місто працює з міжнародними партнерами для залучення їхньої допомоги, адже зараз не час для політики – йдеться про майбутнє столиці та її мешканців, а тому всі мають працювати разом та ефективно.