Про це Віталій Кличко написав у своєму телеграмі.

Передав від громади столиці бійцям 5 окремої штурмової київської бригади 1300 БпЛА різних типів. Зокрема, 1000 FPV-дронів – з них 300 дронів-перехоплювачів. А також 300 квадрокоптерів Mavic,

– розповів мер Києва.

Він додав, що столиця продовжує фінансово підтримувати підрозділ. За словами Кличка, від початку цього року з бюджету Києва вже спрямували 100 мільйонів гривень на забезпечення 5 окремої штурмової київської бригади необхідним оснащенням.

Мер Києва передав велику партію БпЛА військовим / Фото Віталія Кличка

"Нагадаю, у лютому столиця передала бійцям цієї бригади 50 переносних зарядних станцій, які закупили українські меценати", – зауважив мер.

Кличко також підкреслив, що Київ і надалі продовжуватиме допомагати українським військовим. Підтримка захисників здійснюватиметься як коштом міського бюджету, так і завдяки залученню позабюджетних ресурсів.

Як столиця підтримує військових?

Раніше стало відомо, що за ініціативи Віталія Кличка Київська міська рада ухвалила рішення збільшити фінансування сектору оборони та безпеки ще на 3 мільярди гривень.

Передбачається, що ці кошти спрямують на закупівлю необхідного обладнання для військових підрозділів. Зокрема, йдеться про безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби, техніку та інші засоби, які допомагають посилити можливості українських захисників на фронті.

Нагадаємо, у 2025 році столиця передала на фронт 70 000 дронів, а також 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв'язку тощо.