Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про допомогу бійцям від столиці?

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 25-ї Київської бригади імені князя Аскольда НГУ 1200 мультироторних систем різних типів від громади міста. Серед них 620 протиповітряних перехоплювачів для захисту київського неба. "Нова партія вкрай необхідної допомоги нашим захисникам", – наголосив він.

Мер Києва додав, що з початку року місто виділило на потреби бригади 35 мільйонів гривень з міського бюджету.

Громада Києва і надалі продовжує підтримувати всіх наших військових!ї

– зауважив Кличко.

Загалом у 2025 році Київ спрямував на підтримку захисників понад 12 мільярдів гривень.

Як відбувалася передача дронів НГУ / Фото Віталія Кличка

До слова, також у січні Київрада додатково збільшила фінансування Сил оборони та безпеки на 3 мільярда гривень – на закупівлю дронів, систем РЕБ та іншого спорядження для військових.