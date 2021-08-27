Головні новини Києва за тиждень: парад на День Незалежності, плани на локдаун та жахлива ДТП

У Києві пройшов парад до 30-річчя Дня Незалежності України. Школи та дитячі садочки столиці не зачинятимуть у разі оголошення локдауну. На вулиці Олени Теліги у жахливу аварію потрапив автобус "Кишинів – Москва". Читайте головні новини Києва за 23 – 27 серпня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 23 – 27 серпня:

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Парад до Дня Незалежності

Святкування 30 річниці проголошення Незалежності України пройшло у Києві з величезним розмахом. Почалися заходи з параду на Хрещатику. Подивитись на військовослужбовців, техніку та авіацію з самого ранку зібралися десятки тисяч українців та гостей держави.

Масштаби дійства та театральної постановки на головній вулиці столиці не залишили байдужими нікого. Хрещатиком пройшли 5 тисяч військових, проїхало 400 одиниць озброєння та техніки.

Втім, найбільш вражаючим свідки назвали проліт авіації. Майже 100 літаків та гвинтокрилів пронеслися над Києвом з величезною грацією. Замикала колону легендарна "Мрія".



Авіація над Хрещатиком / Фото пресслужби президента

Після офіційного параду в центрі столиці пройшов Марш захисників України. У ньому взяли участь десятки тисяч людей, чинні та колишні військові, ветерани війни на Донбасі, медики та волонтери.

Загалом у заходах, присвячених святкуванню Дня Незалежності, взяли участь понад 100 тисяч осіб.

У Києві не збираються зачиняти школи та дитячі садочки на час локдауну

Напередодні початку навчального року мер столиці Віталій Кличко розповів про плани не припиняти роботу початкових шкіл та дошкільних закладів у випадку оголошення чергового локдауну. За словами очільника КМДА, пов'язано це з непоганим темпом вакцинації працівників закладів освіти у Києві.

За словами Кличка, наразі вже кожен другий педагог столиці пройшов курс щеплення від COVID-19. Тому, враховуючи попередній досвід, за наступної хвилі пандемії початкова школа та садочки працюватимуть у звичайному режимі.

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ДТП з перекиданням автобусу "Кишинів – Москва"

У ніч на 25 серпня в Києві на вулиці Олени Теліги сталася жахлива аварія автобусу, який їхав зі столиці Молдови до Москви. Водій на чималій швидкості намагався об'їхати місце ДТП, але не впорався з керуванням на мокрій дорозі. Внаслідок цього габаритний транспорт перекинувся.

18 пасажирів рейсу отримали травми. 8 з них довелося госпіталізувати.

На місці події працювали медики швидкої та правоохоронці. За фактом аварії слідчі відкрили кримінальну справу.

Дивіться відео з місця аварії автобусу "Кишинів – Москва" у Києві:

Помер екскерівник КМДА Володимир Бондаренко

24 серпня на 69-му році життя у Києві помер депутат Верховної Ради шести скликань та колишній очільник КМДА Володимир Бондаренко. Про смерть політика повідомила депутатка Київради Тетяна Меліхова.

Бондаренко ще до проголошення Незалежності України був заступником та головою виконкому Ленінградської райради Києва. З 1991 – очолював управління та був заступником керівника КМДА. Після роботи нардепом у Верховній Раді представник "Батьківщини" очолював КМДА з березня по червень 2014 року. Також він балотувався на посаду мера Києва та до міської ради. Поховали Володимира Бондаренка у селі Гурівщина, що в Києво-Святошинському районі Київської області.

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Спроби підпалу офісу омбудсмена та Верховного суду

Близько 15:30 26 серпня 51-річний мешканець Київщини кинув пляшку з коктейлем Молотова на ґанок офісу уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денисової.

Пожежа охопила двері будівлі, однак вогонь швидко загасили.

Вже за кілька хвилин той саме чоловік намагався влаштувати пожежу у Верховному суді. Тоді ж його затримали бійці спецназу.



Затримання палія у центрі Києва / Фото поліції Києва

Затриманий вимагав пустити до нього журналістів та скаржився на те, що державні установи ніяк не допомогають вирішити його проблеми.

За фактом злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження про спробу знищення майна.