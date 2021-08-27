Важнейшие новости Киева за неделю 23 – 27 августа:

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Парад ко Дню Независимости

Празднование 30 годовщины провозглашения Независимости Украины прошло в Киеве с огромным размахом. Начались мероприятия с парада на Крещатике. Посмотреть на военнослужащих, технику и авиацию с самого утра собрались десятки тысяч украинцев и гостей страны.

Масштабы действа и театральной постановки на главной улице столицы не оставили равнодушными никого. По Крещатику прошли 5 тысяч военных, проехало 400 единиц вооружения и техники.

Впрочем, самым впечатляющим свидетели назвали пролет авиации. Почти 100 самолетов и вертолетов пронеслись над Киевом с великой грацией. Замыкала колонну легендарная "Мрия".



Авиация над Крещатиком / Фото пресс-службы президента

После официального парада в центре столицы прошел Марш защитников Украины. В нем приняли участие десятки тысяч человек, действующие и бывшие военные, ветераны войны на Донбассе, медики и волонтеры.

Всего в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Независимости, приняли участие более 100 тысяч человек.

В Киеве не собираются закрывать школы и детские сады на время локдауна

Накануне начала учебного года мэр столицы Виталий Кличко рассказал о планах не прекращать работу начальных школ и дошкольных учреждений в случае объявления очередного локдауна. По словам главы КГГА, связано это с хорошим темпом вакцинации работников учебных заведений в Киеве.

По словам Кличко, сейчас уже каждый второй педагог в столице прошел курс вакцинации от COVID-19. Поэтому, учитывая предыдущий опыт, во время следующей волны пандемии начальная школа и садики будут работать в обычном режиме.

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ДТП с опрокидыванием автобуса "Кишинев – Москва"

В ночь на 25 августа в Киеве на улице Елены Телиги произошла ужасная авария автобуса, который ехал из столицы Молдовы в Москву. Водитель на немалой скорости пытался объехать место ДТП, но не справился с управлением на мокрой дороге. В результате габаритный транспорт перевернулся.

18 пассажиров рейса получили травмы. 8 из них пришлось госпитализировать.

На месте происшествия работали медики скорой и правоохранители. По факту аварии следователи возбудили уголовное дело.

Смотрите видео с места аварии автобуса "Кишинев – Москва" в Киеве:

Умер экс-руководитель КГГА Владимир Бондаренко

24 августа на 69-м году жизни в Киеве умер депутат Верховной Рады шести созывов и бывший глава КГГА Владимир Бондаренко. О смерти политика сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

Бондаренко еще до провозглашения независимости Украины был заместителем и председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева. С 1991 года – возглавлял управление и был заместителем руководителя КГГА. После работы нардепом в Верховной Раде представитель "Батькивщины" возглавлял КГГА с марта по июнь 2014 года. Также он баллотировался на пост мэра Киева и в городской совет.

Похоронили Владимира Бондаренко в селе Гуровщина, что в Киево-Святошинском районе Киевской области.

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Попытки поджога офиса омбудсмена и Верховного суда

Около 15:30 26 августа 51-летний житель Киевщины бросил бутылку с коктейлем Молотова на крыльцо офиса уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

Пожар охватил двери здания, однако огонь быстро потушили.

Уже через несколько минут тот же человек пытался устроить пожар в Верховном суде. Тогда же был задержан бойцами спецназа.



Задержание поджигателя в центре Киева / Фото полиции Киева

Задержанный требовал пустить к нему журналистов и жаловался на то, что государственные учреждения никак помогают решить его проблемы.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство о попытке уничтожения имущества.