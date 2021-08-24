24 канал, конечно, тоже побывал на главной площади страны, куда было приковано внимание миллионов украинцев. Посмотрите на яркие фото с парада Независимости.

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Парад Независимости в Киеве

Тысячи зрителей с самого утра собрались на Крещатике, чтобы увидеть действо. Пришли дети и взрослые, ветераны войны, известные люди. В центре столицы буквально негде было яблоку упасть.

Крещатик во время парада на День Независимости / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Свое мастерство показали 5 тысяч украинских военных, 400 единиц вооружения и техники. По столице прошли пешая и механизированная колонны.

Парад военной техники на Крещатике / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В воздухе зрителей поражала авиация: к параду привлекли около 100 летательных аппаратов, участие в параде по случаю Дня Независимости взял легендарный самолет "Мрия". Крупнейший в мире транспортный самолет пролетел над Крещатиком.



Парад авиации на День Независимости / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В конце воздушной колонны истребители МиГ-29 образовали в небе сине-желтый флаг.



МиГ-29 на параде образовали в небе флаг Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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