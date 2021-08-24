24 канал, конечно, тоже побывал на главной площади страны, куда было приковано внимание миллионов украинцев. Посмотрите на яркие фото с парада Независимости.
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Парад Независимости в Киеве
Тысячи зрителей с самого утра собрались на Крещатике, чтобы увидеть действо. Пришли дети и взрослые, ветераны войны, известные люди. В центре столицы буквально негде было яблоку упасть.
Крещатик во время парада на День Независимости / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Свое мастерство показали 5 тысяч украинских военных, 400 единиц вооружения и техники. По столице прошли пешая и механизированная колонны.
Парад военной техники на Крещатике / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В воздухе зрителей поражала авиация: к параду привлекли около 100 летательных аппаратов, участие в параде по случаю Дня Независимости взял легендарный самолет "Мрия". Крупнейший в мире транспортный самолет пролетел над Крещатиком.
Парад авиации на День Независимости / Фото Валентины Полищук, 24 канал
В конце воздушной колонны истребители МиГ-29 образовали в небе сине-желтый флаг.
МиГ-29 на параде образовали в небе флаг Украины / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Празднование Дня Независимости Украины: главное
- В начале парада Владимир Зеленский произнес поздравительную речь. Он вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.
- Впоследствии начался военный парад, в котором приняли участие как украинские, так и иностранные военные.
- К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию Воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
- В целом на празднование Дня Независимости потратили около 5,5 миллиарда гривен.