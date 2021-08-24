24 канал, звісно, теж побував на головній площі країни, куди була прикута увага мільйонів українців. Пропонуємо переглянути яскраві фото з параду Незалежності.
Детальніше У Києві відбувся військовий парад до Дня Незалежності: приголомшливі відео та фото
Парад Незалежності у Києві
Тисячі глядачів із самого ранку зібралися на Хрещатику, аби побачити дійство. Прийшли діти і дорослі, ветерани війни, відомі люди. У центрі столиці буквально ніде було яблуку впасти.
Хрещатик під час параду на День Незалежності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Свою майстерність показали 5 тисяч українських військових, 400 одиниць озброєння та техніки. Столицею пройшла піша та механізована колони.
Парад військової техніки на Хрещатику / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
У повітрі глядачів вражала авіація: до параду залучили близько 100 літальних апаратів, Участь у параді з нагоди Дня Незалежності взяв легендарний літак "Мрія". Найбільший у світі транспортний літак пролетів над Хрещатиком.
Парад авіації на День Незалежності / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Наприкінці повітряної колони винищувачі МіГ-29 утворили у небі синьо-жовтий прапор.
МіГ-29 на параді утворили в небі прапор України / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Парад військової техніки на Майдані: дивіться відео
Святкування Дня Незалежності України: головне
- На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову. Він вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
- Згодом почався військовий парад, у якому взяли участь як українські, так і іноземні військові.
- До заходу залучили морську авіацію ВМС, авіацію Повітряних сил та армійську авіацію Сухопутних військ ЗСУ. На Хрещатик виходили 3 колони – піша, повітряна та механізована.
- Загалом на святкування Дня Незалежності витратили близько 5,5 мільярда гривень.