Інсталяцію радянської квартири забрали з Алеї Небесної Сотні та встановили на Майдані

У Києві до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні 17 серпня встановили радянську інсталяцію, яка закривала фото загиблих. Через обурення людей її забрали та вже 21 серпня встановили на Майдані Незалежності.

Місце навколо інсталяції радянських квартир обгородили. Також поставили для охорони поліцію.

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Інсталяцію радянських квартир встановили на Майдані

Скандальну радянську інсталяцію 21 серпня встановили з бокової сторони на Майдані Незалежності. Однак не виглядає, що концепцію змінювали. Проте тепер її обгодили та поставили поліцію.

Інсталяцію радянських квартир перенесли на Майдан Незалежності / Фото 24 каналу

Попередньо на Алеї Небесної Сотні 17 серпня люди почали самі забирати інсталяцію. Тоді навіть виникла сутичка, бо активісти почали фактично зносити ці об'єкти. Поліція тоді жорстко затримала людей.

Інсталяцію радянських квартир встановили на Майдані Незалежності: дивіться відео

Що казали організатори

Організатори заходу 19 серпня розповідали, що інсталяція мала бути частиною постановки про історію України. Ідеєю був "проліт" крізь всю історію України з часів Київської Русі до наших днів.

Пояснювали також, що реконструкція подій Революції Гідності мала стати ключовим моментом зйомок. За допомогою "суб'єктивної камери" вони хотіли "перевести погляд глядачів від інсталяції до меморіалу загиблим".

Офісі Президента відразу після скандалу 17 серпня запевнили, що декорації на Алеї встановили тимчасово та їх перенесуть в інше місце, а також обіцяли переглянути творчу концепцію.

Коротко про скандал навколо радянської інсталяції