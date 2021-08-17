Декорації у центрі Києва є частиною проєкту до Дня Незалежності України. Про це розповіла очільниця Директорату з питань інформаційної політики ОПУ Ірина Побєдоносцева.

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Декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні є частиною композиції

За словами Побєдоносцевої, "інсталяція" є частиною художньо-театральної постановки, яка за задумом режисера має коротко показати різні епохи української історії.

Декорації, які встановили на Алеї, є тимчасовими. Однак їх перенесуть в інше місце.

Враховуючи суспільну думку, організатори прийняли рішення про перенесення місця зйомок. Алея Героїв Небесної Сотні буде звільнена від декорацій,

– заявила Побєдоносцева.

Очевидно, що в рамках цього проєкту встановили декілька декорацій, однак скандальною стала саме ця.

Скандалу можна було уникнути

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Офіс Президента не займається питаннями встановлення різних об'єктів для зйомок на вулицях столиці, тому і відповідальності за це не несе.

Подоляк переконаний, що міська влада столиці просто не могла не знати про встановлення цього об'єкту на Алеї Героїв Небесної сотні. За неї відповідають КМДА та адміністрація Меморіального комплексу.

Не може бути "сюрпризом" для виконавчої влади в місті ні дрифт під Софійським собором, ні установка якихось об'єктів для зйомок на Алеї Героїв Небесної Сотні. Це немислимо. Для чого тоді створювалася система погоджень в місті? Що взагалі тоді роблять в КМДА десятки чиновників?

– заявив чиновник.

Також радник Андрія Єрмака не розуміє, чому міська влада не змогла уникнути цього скандалу, адже в столиці є достатньо місць для зйомок. Це можна було вирішити ще при погодженні проєкту.

Скандал з декораціями на Алеї Героїв Небесної Сотні