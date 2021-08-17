Декорации в центре Киева являются частью проекта ко Дню Независимости Украины. Об этом рассказала руководитель Директората по вопросам информационной политики ОПУ Ирина Победоносцева.

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Декорации на Аллее Героев Небесной Сотни являются частью композиции

По словам Победоносцевой, "инсталляция" является частью художественно-театральной постановки, которая по замыслу режиссера должна кратко показать разные эпохи украинской истории.

Декорации, которые установили на Аллее, являются временными. Однако их перенесут в другое место.

Учитывая общественное мнение, организаторы приняли решение о переносе места съемок. Аллея Героев Небесной Сотни будет освобождена от декораций,

– заявила Победоносцева.

Очевидно, что в рамках этого проекта установили несколько декораций, однако скандальной стала именно эта.

Скандала можно было избежать

Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Офис Президента не занимается вопросами установления различных объектов для съемок на улицах столицы, поэтому и ответственности за это не несет.

Подоляк убежден, что городские власти столицы просто не могли не знать об установлении этого объекта на Аллее Героев Небесной сотни. За нее будут отвечать КГГА и администрация Мемориального комплекса.

Не может быть "сюрпризом" для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-то объектов для съемок на Аллее Героев Небесной Сотни. Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников?

– заявил чиновник.

Также советник Андрея Ермака не понимает, почему городские власти не смогли избежать этого скандала, ведь в столице есть достаточно мест для съемок. Это можно было решить еще при согласовании проекта.

Скандал с декорациями на Аллее Героев Небесной Сотни