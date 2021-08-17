После скандала, который возник из-за инсталяций на Аллее, которые якобы символизируют ностальгию по СССР, в Музее решили официально сообщить собственную позицию. Там рассказали, что им даже документов никаких не прислали – согласовывали в устной форме.
К теме На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве установили символы ностальгии по СССР: возник скандал
Что символизировала бы эта инсталляция
Пресс-служба музея сообщает, что организаторы празднования 30-й годовщины Независимости объяснили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до сегодняшнего дня.
Официального письма с более подробным описанием планируемого обустройства аллеи не поступало,
– пишут на сайте музея.
Также там подчеркивают, что не могут препятствовать движению людей на Аллее, проведению каких-либо мирных акций, как государственных, так и общественных.
В Музее считают, что сложившаяся ситуация вызвана прежде всего из-за отсутствия коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью.
Что монтировали на Аллее: видео Богдана Кутепова
Предыстория
- 17 августа журналист Богдан Кутепов и другие его коллеги начали возмущаться из-за того, что увидели на Аллее Героев Небесной сотни. Там монтировали декорации к празднованию Дня независимости.
- Внимание журналистов привлекли советские аппараты с водой и макеты квартир тех времен. Все эти объекты закрывали фотографии погибших. Возник скандал.
- Виталий Кличко сообщил, что разрешение на инсталляции не давали, а согласовали их с Музеем Революции Достоинства.
- На место прибыли представители КГГА, полиция и депутаты.
- Возникла потасовка, потому что активисты начали просто сносить эти объекты.
- Полиция жестко задержала этих людей.