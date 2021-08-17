После скандала, который возник из-за инсталяций на Аллее, которые якобы символизируют ностальгию по СССР, в Музее решили официально сообщить собственную позицию. Там рассказали, что им даже документов никаких не прислали – согласовывали в устной форме.

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Что символизировала бы эта инсталляция

Пресс-служба музея сообщает, что организаторы празднования 30-й годовщины Независимости объяснили, что планируется инсталляция, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до сегодняшнего дня.

Официального письма с более подробным описанием планируемого обустройства аллеи не поступало,

– пишут на сайте музея.

Также там подчеркивают, что не могут препятствовать движению людей на Аллее, проведению каких-либо мирных акций, как государственных, так и общественных.

В Музее считают, что сложившаяся ситуация вызвана прежде всего из-за отсутствия коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью.

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