Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що декорації використовуватимуть під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки люди обурились, інсталяції перемістили.
Важливо Алею Героїв Небесної Сотні очистили від радянських декорацій: відео
Яка позиція Ткаченка
Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції,
– сказав Ткаченко.
Міністр наголосив, що КМДА дала дозвіл на будівництво сцени. Тому Ткаченко назвав хайпом критику декорації мером Києва.
"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер", – наголосив чиновник.
Насамкінець Ткаченко порадив Кличку займався дорогами і підготовкою до 30 річниці незалежності.
Що відомо про скандал з декораціями
- 17 серпня журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив фото декорацій, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні. Інсталяції монтували до святкування Дня незалежності.
- Увагу громадськості привернули радянські апарати з водою й макети квартир тих часів. Обурливо, що ці об’єкти закривали фотографії загиблих. Виник скандал.
- Віталій Кличко повідомив, що дозвіл на інсталяції не давали, а погодили їх з Музеєм Революції Гідності.
- На місце прибули представники КМДА, поліція та депутати.Виникла сутичка, бо активісти почали просто зносити ці об’єкти. Зрештою, з Алеї прибрали інсталяції.
- Крім того, 19 серпня заступник голови КМДА Володимир Прокопів звинуватив організаторів концерту у Маріїнському парку у тому, що вони встановлюють сцену на могилах.
- Натомість у Мінкульті заявили, що КМДА навмисно хоче зірвати святкування Дня Незалежності у Києві.