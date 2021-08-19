Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що декорації використовуватимуть під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки люди обурились, інсталяції перемістили.

Важливо Алею Героїв Небесної Сотні очистили від радянських декорацій: відео

Яка позиція Ткаченка

Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції,
– сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що КМДА дала дозвіл на будівництво сцени. Тому Ткаченко назвав хайпом критику декорації мером Києва.

"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер", – наголосив чиновник.

Насамкінець Ткаченко порадив Кличку займався дорогами і підготовкою до 30 річниці незалежності.

Що відомо про скандал з декораціями

  • 17 серпня журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив фото декорацій, які встановили на Алеї Героїв Небесної Сотні. Інсталяції монтували до святкування Дня незалежності.
  • Увагу громадськості привернули радянські апарати з водою й макети квартир тих часів. Обурливо, що ці об’єкти закривали фотографії загиблих. Виник скандал.
  • Віталій Кличко повідомив, що дозвіл на інсталяції не давали, а погодили їх з Музеєм Революції Гідності.
  • На місце прибули представники КМДА, поліція та депутати.Виникла сутичка, бо активісти почали просто зносити ці об’єкти. Зрештою, з Алеї прибрали інсталяції.
  • Крім того, 19 серпня заступник голови КМДА Володимир Прокопів звинуватив організаторів концерту у Маріїнському парку у тому, що вони встановлюють сцену на могилах.
  • Натомість у Мінкульті заявили, що КМДА навмисно хоче зірвати святкування Дня Незалежності у Києві.