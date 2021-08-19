Міністр культури та інформаційної політики пояснив, що декорації використовуватимуть під час параду для телевізійної зйомки. Оскільки люди обурились, інсталяції перемістили.

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Яка позиція Ткаченка

Я не вбачаю у цьому великої трагедії, як і в ситуації, яка виникла вчора щодо пам’ятника на площі Конституції,

– сказав Ткаченко.

Міністр наголосив, що КМДА дала дозвіл на будівництво сцени. Тому Ткаченко назвав хайпом критику декорації мером Києва.

"У мене враження, що це хвиля хайпу, але у цьому випадку є конкретний автор — КМДА і її очільник Віталій Кличко. Він класний боксер, але не класний мер", – наголосив чиновник.

Насамкінець Ткаченко порадив Кличку займався дорогами і підготовкою до 30 річниці незалежності.

Що відомо про скандал з декораціями