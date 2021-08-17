За словами кореспондента 24 каналу, станом на 18:30 у центрі не залишилося нічого від скандальних інсталяцій. Комунальники завантажили демонтовані символи радянського минулого та відвезли їх у невідомому напрямку.

Дивіться також У знімальній групі плутано пояснили інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні: відео

Де саме організатори вирішили продовжити зйомки, наразі невідомо.

Портрети загиблих вже нічого не закриває



Поліцейські не заважали комунальникам / Фото 24 каналу

Після скандалу та руйнування декорацій Нацкорпусом, на місце інциденту приїхали працівники комунальних служб столиці.

Робочим поліцейські вже не заважали. Тому вони остаточно прибрали інсталяцію з місця, де її не повинно бути.

Хто саме вивнен у появі декорацій та символів ностальгії за СРСР, невідомо. Співробітники Офісу президента суперечать один одному та кажуть про те, що інсталяція була потрібна для проєкту державних заходів на 24 серпня, а також про нібито телевізійні зйомки на честь 30-річчя України.

Чому та хто саме вирішив застосовувати подібний реквізит на місці загибелі Небесної сотні, невідомо.

Дивіться відео демонтажу та вивезення інсталяції СРСР у центрі Києва: