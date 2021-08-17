По словам корреспондента 24 канала, по состоянию на 18:30 в центре не осталось ничего от скандальных инсталляций. Коммунальщики загрузили демонтированные символы советского прошлого и увезли их в неизвестном направлении.

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Где именно организаторы решили продолжить съемки, пока неизвестно.

Портреты погибших уже ничего не закрывает



Полицейские не мешали коммунальщикам / Фото 24 канала

После скандала и разрушения декораций Нацкорпусом, на место инцидента приехали работники коммунальных служб столицы.

Рабочим полицейские уже не мешали. Поэтому они окончательно убрали инсталляцию с места, где ее не должно быть.

Кто именно виновен в появлении декораций и символов ностальгии по СССР, неизвестно. Сотрудники Офиса президента противоречат друг другу и говорят о том, что инсталляция была нужна для проекта государственных мероприятий на 24 августа, а также о якобы телевизионных съемках в честь 30-летия Украины.

Почему и кто именно решил применять подобный реквизит на месте гибели Небесной сотни, неизвестно.

Смотрите видео демонтажа и вывоза инсталляции СССР в центре Киева: