Министр культуры и информационной политики объяснил, что декорации будут использовать во время парада для телевизионной съемки. Поскольку люди возмутились, инсталляции переместили.

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Какова позиция Ткаченко

Я не вижу в этом большой трагедии, как и в ситуации, возникшей вчера касаемо памятника на площади Конституции,

– сказал Ткаченко.

Министр отметил, что КГГА дала разрешение на строительство сцены. Поэтому Ткаченко назвал хайпом критику декорации мэром Киева.

"У меня впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор – КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр", – отметил чиновник.

В конце Ткаченко посоветовал Кличко занимался дорогами и подготовкой к 30 годовщине независимости.

Что известно о скандале с декорациями