Мрії залишились нездійсненими: у лікарні померла студентка, поранена під час обстрілу Києва

Під час масованої ракетної атаки 2 червня студентка-другокурсниця Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Ірина Забудько отримала важкі поранення. У понеділок, 8 червня, дівчини не стало – її серце зупинилось у лікарні.

Про це повідомив у фейсбук викладач вишу Всеволод Зеленін.

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Які деталі загибелі Ірини?

Дівчина зазнала важких поранень під час російської атаки на Київ 2 червня та відтоді перебувала в лікарні.

За її життя боролися медики, а викладачі та небайдужі люди збирали кошти на лікування, сподіваючись на одужання. Попри всі зусилля та підтримку, врятувати дівчину не вдалося – від отриманих поранень вона померла 8 червня.

Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишилися нездійсненими,

– написав викладач.



Ірина Забудько / Фейсбук Всеволода Зеленіна

Зауважимо, у своєму дописі викладач опублікував реквізити для допомоги родині дівчини та закликав небайдужих долучитись й підтримати збір.

Удар по Києву 2 червня: які наслідки

2 червня російські війська гатили по столиці і вночі, і увесь ранок. Моніторингові канали писали про рух дронів та ракет різних типів.

Наслідки атаки були зафіксовані у Подільському, Оболонському, Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Солом'янському районах.

Під прицілом ворога під час тієї атаки опинилась цивільна інфраструктура столиці, зокрема житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, нежитлові забудови, будівля комунального підприємства, автівки та об'єкт незавершеного будівництва.

Внаслідок атаки семеро людей загинули, 90 людей зазнали поранень, серед яких троє дітей.