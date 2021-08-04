У Києві біля центрального вокзалу безпритульна влаштувала велике прання: відео

У Києві біля центрального залізничного вокзалу помітили бездомну жінку, яка влаштувала прання просто на вулиці. Мильна вода текла на тротуар під ноги перехожих.

Жінка сиділа на парапеті під огорожею, а поряд з нею стояли кілька сумок – ймовірно із речами, а також кілька великих пластикових пляшок із водою. Також у жінки було відро, в якому вона й прала свій одяг, не зважаючи на перехожих.

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Людям довелось обходити

По завершенню кожного етапу прання жінка зливала мильну брудну воду тут же – на тротуар, під ноги перехожим. Люди просто обходили мокрий тротуар стороною.

Ймовірно, жінка є бездомною. Видно, що у неї на ногах сильні набряки, перев’язані бинтами.

У Києві біля центрального вокзалу бездомна влаштувала велике прання: відео

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