У Києві через атаку обмежили роботу метро: зачинено станцію "Лукʼянівська" та вхід на "Хрещатик"
У Києві після масованої комбінованої атаки вночі 24 травня обмежили роботу метро. Це стосується станцій "Лук'янівська" та "Хрещатик".
Про це пише Київська міська державна адміністрація.
Як працює метро у Києві після російського обстрілу?
У КМДА зазначили, що станція метро "Лук'янівська" буде тимчасово зачинена для пасажирських перевезень через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюля.
Унаслідок масованого обстрілу столиці також тимчасово буде зачинено вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції "Хрещатик".
Одразу після відбою повітряної тривоги працівники метро розпочнуть роботу з ліквідації наслідків та забезпечення готовності до роботи ескалаторів і пасажирської автоматики, – йдеться у повідомленні.
Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі у Київській міській державній адміністрації пообіцяли повідомити додатково.
Які наслідки на станції метро "Лук'янівська"?
У київських телеграм-каналах ділилися наслідками російської атаки на станції метро "Лук'янівська". Повідомлялося, що вибухова хвиля вибила двері та конструкції ескалатора.
Наслідки російської атаки на станції метро "Лук'янівська" 24 травня / Фото з соцмереж
На шаленій швидкості вони влетіли у вестибюль, уламками поранено чоловіка.
Нагадаємо, у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки вночі 24 травня постраждала щонайменше 21 людина. Також відомо про 1 загиблу особу. Число жертв та поранених упродовж дня може зрости, бо рятувальні роботи наразі тривають.