У Києві чоловік зупинив рух Бориспільською трасою, аби перевести собак через дорогу:

Один з водіїв, який рухався у напрямку Борисполя, зупинив свою машину у лівій смузі, а також жестами попросив не рухатись інших автомобілістів. Зробив він це 13 грудня для того, що собаки могли безпечно перейти ділянку траси з дуже жвавим рухом.

Відео з гідним вчинком чоловіка зняв реєстратор самого автомобіліста. Судячи з запису, водій побачив, як налякані собаки застрягли на роздільному газоні та не могли перебігти дорогу.

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Для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію довелося ризикнути своїм життям.

Зупинився там, де їздять на швидкості понад 180 кілометрів на годину

Подія за участю чоловіка на ім'я Дмитро, сталася вдень 13 грудня на виїзді з Києва.

Чоловік, побачивши собак, зупинив машину у крайній лівій смузі. Це цілком могли призвести до ДТП, оскільки зазвичай на Бориспільській трасі водії ганяють з величезною швидкістю, яка суттєво перевищує дозволену.

Після цього водій досить довго махав руками іншим автомобілістам, аби ті зупинилися. Втім, велика кількість людей просто об'їжджала чоловіка або пролітала повз.

Згодом на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники.

Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам перетнути дорогу. На щастя, все обійшлося без аварії.



Це був звичайно великий ризик, невпинні нащадки там літають стільки, скільки може корч + 20 кілометрів на годину. Дякуємо всім хто допомагає таким тваринам! Для подібних ситуацій завжди майте світловідбивні жилети,

– зазначили у спільноті dtp.kiev.ua.

Дивіться відео, як чоловік допоміг собаками перейти через Бориспільську трасу: