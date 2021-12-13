У Києві чоловік зупинив рух Бориспільською трасою, аби перевести собак через дорогу:

13 грудня 2021 , 16:37
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Один з водіїв, який рухався у напрямку Борисполя, зупинив свою машину у лівій смузі, а також жестами попросив не рухатись інших автомобілістів. Зробив він це 13 грудня для того, що собаки могли безпечно перейти ділянку траси з дуже жвавим рухом.

Відео з гідним вчинком чоловіка зняв реєстратор самого автомобіліста. Судячи з запису, водій побачив, як налякані собаки застрягли на роздільному газоні та не могли перебігти дорогу.

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Для того, щоб безпечно перевести чотирилапих, водію довелося ризикнути своїм життям.

Зупинився там, де їздять на швидкості понад 180 кілометрів на годину

  • Подія за участю чоловіка на ім'я Дмитро, сталася вдень 13 грудня на виїзді з Києва.
  • Чоловік, побачивши собак, зупинив машину у крайній лівій смузі. Це цілком могли призвести до ДТП, оскільки зазвичай на Бориспільській трасі водії ганяють з величезною швидкістю, яка суттєво перевищує дозволену.
  • Після цього водій досить довго махав руками іншим автомобілістам, аби ті зупинилися. Втім, велика кількість людей просто об'їжджала чоловіка або пролітала повз.
  • Згодом на правій смузі зупинився водій вантажівки. Те саме зробили й інші автовласники.

Після цього Дмитро разом з водієм вантажівки допоміг собакам перетнути дорогу. На щастя, все обійшлося без аварії.


Це був звичайно великий ризик, невпинні нащадки там літають стільки, скільки може корч + 20 кілометрів на годину. Дякуємо всім хто допомагає таким тваринам! Для подібних ситуацій завжди майте світловідбивні жилети,
– зазначили у спільноті dtp.kiev.ua.

Дивіться відео, як чоловік допоміг собаками перейти через Бориспільську трасу:

Автор: Олексій Чибісов