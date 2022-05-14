У Києві декомунізували арку Дружби народів: тепер це Арка Свободи українського народу

Назву арки Дружби народів у столиці нарешті декомунізували. Відповідне рішення ухвалили у Київській міській раді.

Відтак скульптурна композиція матиме назву Арка Свободи українського народу. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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Окрім цього, у Київраді затвердили понад 40 пам'ятників і пам'ятних знаків, які приберуть з вулиць. Їх, за словами Кличка, передадуть до музею тоталітаризму.

"Перейменування – резонансна тема"

Мер столиці зауважив, що всі думки та критику киян почули. Аби не ухвалювати поспішних рішень, вирішили залучити спеціалістів до завершення процесу перейменування. Зокрема звернулися до представників Інституту національної пам'яті і інститутів академії наук тощо.

Що стосується перейменувань, це – резонансна тема,

– наголосив Кличко.

Він вважає, що нові назви (замість тих, які пов'язані з Росією) житимуть сотні років. Тому перейменування потрібно здійснювати обґрунтовано, а не лише швидко.

"Дружби народів не існує"

В додатку "Київ цифровий" продовжили голосування щодо перейменування об'єктів столиці – до 19 червня.

Заступник міського голови Володимир Бондаренко вважає, що необхідно декомунізувати та дерусифікувати всі топоніми, які уособлюють "дружбу народів", бо її вже не існує.

"Ми виступаємо на захисті інтересів нашої країни та спільно з територіальною громадою Києва підтримуємо шлях до свободи, як основи національної ідеї українського народу", – відзначив він.

До речі, наприкінці квітня у центрі столиці під Аркою демонтували монумент, який встановили 1981 року як символ возз'єднання України та Росії.

В Україні триває декомунізація: що відомо

В нашій державі активно триває декомунізація. Наприклад, у Дніпрі знесли пам'ятник дніпропетровським комсомольцям. Його відкрили 2010 року біля Музею історію комсомолу.

Дерусифікація зачепила метро Києва. Українці мали змогу обрати нові назви для 5 станцій. Відтак з'явилися станції "Бучанська", "Василя Стуса", "Героїв України", "Варшавська" та "Ботанічна".

Радянську символіку, зокрема меморіал Вічної Слави, демонтували у Луцьку. Окрім цього, там мали намір виправити дату початку Другої світової війни.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що звання "місто-герой" потрібно змінити на "Місто Героїв".

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