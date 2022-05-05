Про це 24 каналу розповів мер Конотопа Артем Семеніхін. Він також розповів, що йому вдалось заборонити у місті церкви московського патріархату.
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Днями у Конотопі знесли памятник Пушкіну, зрештою це була остання пам'ятка у місті, яка підпадала під декомунізацію,
– поділився Семеніхін.
Декомунізація назв вулиць
"У місті ще залишилися назви вулиць із російськими топонімами, наприклад – Тургєнєва чи Пушкіна. Але працює комісія із заміни цих назв, сподіваюсь, що на найближчій сесії міської ради ми приймемо рішення про переіменування всіх цих вулиць, адже у Конотопі не хочуть залишати бодай згадку про щось російське," – пояснює мер Конотопа.
Вулиця Тургєнєва моя рідна, я на ній народився і виріс, внесу пропозицію змінити її на вулицю імені Валерія Залужного. А щодо вулиці Пушкіна, як на мене їй дуже підійде нова назва – імені Василя Стуса,
– каже Артем Семеніхін.
Детальніше про перейменування вулиць та демонтажі пам'ятників
- Міністр оборони Олексій Рєзніков виступив за зміну формулювання "Місто-Герой". На думку міністра, це надто радянізований статус і запропонував змінити його на "Місто Героїв".
- У Харкові демонтували пам'ятник радянському маршалу Жукову.
- Мовний омбудсмен Тарас Кремінь зауважив на необхідності позбутись від російських топонімів у назвах міст, зокрема, звернув увагу на Арбузинку, Южне та подібні назви.
Як у Конотопі вирішили назвати вулицю на честь Валерія Залужного: дивіться відео