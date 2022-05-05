Об этом 24 каналу рассказал мэр Конотопа Артем Семенихин. Он рассказал, что ему удалось запретить в городе церкви московского патриархата.

Читайте также Мэр Конотопа предупреждает о провокациях россиян на 9 мая

На днях в Конотопе снесли памятник Пушкину, в конце концов это была последняя достопримечательность в городе, подпадавшая под декоммунизацию,

– поделился Семенихин.

Декоммунизация названий улиц

"В городе еще остались названия улиц с русскими топонимами, например, Тургенева или Пушкина. Но работает комиссия по замене этих названий, надеюсь, что на ближайшей сессии городского совета мы примем решение о переименование всех этих улиц, ведь в Конотопе не хотят оставлять хотя бы упоминание об что-то русское", – объясняет мэр Конотопа.

Улица Тургенева моя родная, я на ней родился и вырос, внесу предложение сменить ее на улицу имени Валерия Залужного. А на улице Пушкина, как по мне ей очень подойдет новое название – имени Василия Стуса,

– говорит Артем Семенихин.

Подробнее о переименовании улиц и демонтаже памятников

Министр обороны Алексей Резников выступил за смену формулировки "Город-Герой". По мнению министра, это слишком советизированный статус и предложил сменить его на "Город Героев".

В Харькове был демонтирован памятник советскому маршалу Жукову.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень отметил необходимость избавиться от российских топонимов в названиях городов, в частности, обратил внимание на Арбузинку, Южное и подобные названия.

Как в Конотопе решили назвать улицу в честь Валерия Залужного: смотрите видео