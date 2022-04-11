Решение об изменениях географических названий принимает парламент
Языковой омбудсмен отметил, что инициативы о переименовании населенных пунктов должны быть за местными общинами. По их инициативе должны состояться заседания топонимических комиссий.
Смотрите также Портреты Ленина и Сталина сбили с водонапорной башни на Черниговщине: невероятное видео
По результатам этих заседаний нужно отправить письмо Верховной Раде, поскольку решение об изменениях географических названий принимает парламент.
Тарас Кремень отметил, что еще в 2021 году он выступил с инициативой о переименовании нескольких украинских городов, названия которых носят русскоязычный характер.
Речь шла исключительно о населенных пунктах, возникших или русифицированных в советскую эпоху. Это Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Переводчиково, Луч, Первомайск и многие другие,
– сказал языковой омбудсмен.
Кстати – ВСУ "горячо" уничтожили российскую технику: смотрите видео