Рішення щодо змін географічних назв приймає парламент

Мовний омбудсмен зауважив, що ініціативи про перейменування населених пунктів мають бути за місцевими громадами. З їхньої ініціативи повинні відбутися засідання топонімічних комісій.

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За результатами цих засідань потрібно надіслати лист до Верховної Ради, оскільки рішення щодо змін географічних назв приймає парламент.

Тарас Кремінь зауважив, що ще у 2021 році він виступив з ініціативою про перейменування декількох українських міст, назви яких мають російськомовний характер.

Мова йшла виключно про населені пункти, які виникли чи русифікувалися в радянську епоху. Це – Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Переводчикове, Луч, Первомайськ та багато інших,

– сказав мовний омбудсмен.

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