Плити зі Сталіним і Леніном просто відбили зі стіни та запустили на землю. Тепер ці тирани не псуватимуть красивий вигляд старої споруди.
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Свідки дійства почали радіти
Щоб збити плити з портретами вбивць українського народу, довелося привезти автовежу. Робочий піднявся до кожного з них окремо та почав відбивати плити.
На записі чути голос чоловіка, який каже "зараз буде політ". І він не помилився, оскільки диктаторів справді запускали з висоти. Згодом пролунав радісний сміх очевидців.
Проте знизу була трава та плити вціліли. Ймовірно, тепер їх можна буде залишити для експозиції одного з музеїв тоталітарних режимів.
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