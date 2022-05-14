В Киеве декоммунизировали арку Дружбы народов: теперь это Арка Свободы украинского народа
Источник:телеграм Виталия Кличко
Название арки Дружбы народов в столице наконец-то декоммунизировали. Соответствующее решение было принято в Киевском городском совете.
Следовательно, скульптурная композиция будет называться Арка Свободы украинского народа. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
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Кроме того, в Киевсовете утвердили более 40 памятников и памятных знаков, которые уберут с улиц. Их, по словам Кличко, передадут музею тоталитаризма.
"Переименование – резонансная тема"
Мэр столицы отметил, что все мнения и критику киевлян услышали. Чтобы не принимать поспешные решения, решили привлечь специалистов к завершению процесса переименования. В частности, обратились к представителям Института национальной памяти и институтам академии наук и тому подобное.
Что касается переименований, это резонансная тема,
– подчеркнул Кличко.
Он считает, что новые названия (вместо тех, которые связаны с Россией) будут жить сотни лет. Поэтому переименование нужно производить обоснованно, а не только быстро.Отметим! В приложении "Киев цифровой" продолжили голосование по переименованию объектов столицы – до 19 июня.
"Дружбы народов не существует"
Заместитель городского головы Владимир Бондаренко считает, что необходимо декоммунизировать и дерусифицировать все топонимы, олицетворяющие "дружбу народов", потому что ее уже не существует.
"Мы выступаем на защите интересов нашей страны и совместно с территориальной общиной Киева поддерживаем путь к свободе как основе национальной идеи украинского народа", - отметил он.
Кстати, в конце апреля в центре столицы под Аркой был демонтирован монумент, который был установлен в 1981 году как символ воссоединения Украины и России.
В Украине идет декоммунизация: что известно
- В нашем государстве активно идет декоммунизация. К примеру, в Днепре снесли памятник днепропетровским комсомольцам. Его открыли в 2010 году у Музея историю комсомола.
- Дерусификация затронула метро Киева. Украинцы могли выбрать новые названия для 5 станций. Потом появились станции "Бучанская", "Василия Стуса", "Героев Украины", "Варшавская" и "Ботаническая".
- Советскую символику, в частности, мемориал Вечной Славы, демонтировали в Луцке. Кроме того, там намеревались исправить дату начала Второй мировой войны.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что звание "город-герой" нужно сменить на "Город Героев".
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