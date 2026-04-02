У Києві до грудня перекриють один із проспектів: у чому причина

У Києві обмеження руху на проспекті Європейського Союзу продовжили до грудня 2026 року. Там відбувається будівництво метро.

Про це повідомила КМДА.

Чому перекривають проспект Європейського Союзу?

У Києві подовжили обмеження руху транспорту на проспекті Європейського Союзу – вони діятимуть до грудня 2026 року. Таке рішення ухвалили через необхідність продовження будівництва метро на Виноградар.

Спочатку перекриття ділянки між проспектами Василя Порика та Свободи планували завершити до 5 квітня 2026 року. Втім, строки переглянули, і тепер обмеження триватимуть до 1 грудня 2026 року.

У відомстві пояснюють: на об’єкті розгорнута активна фаза робіт із будівництва нової ділянки Сирецько-Печерської лінії у напрямку Виноградаря. Зокрема, триває прокладання тунелів і підготовка інфраструктури для майбутніх станцій.

Через це наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме за зміненими маршрутами. Водіям і пасажирам радять заздалегідь враховувати об’їзди під час планування поїздок.

У КМДА також наголошують, що будівництво метро на Виноградар залишається одним із ключових інфраструктурних проєктів столиці, який у перспективі має суттєво розвантажити наземний транспорт у цьому районі.

