У Києві горить Києво-Печерська лавра: відео з місця

Пожежа на території осередка Української православної церкви Московського патріархату сталася вдень 4 листопада. Загоряння трапилося на другому поверсі майстерні.

Як розповіли у ДСНС Києва в коментарі 24 каналу, інформація про пожежу на вулиці Лаврській, 9/21 надійшла близько 13:43. На місце події одразу ж виїхали найближчі загони рятувальників.

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Надзвичайники встановили, що вогонь охопив другий поверх багатоповерхівки.

Інформації про ймовірність перекидання вогню на інші приміщення наразі немає



Пожежа у Києво-Печерській лаврі / Фото ДСНС

Під час розвідки бійці ДСНС з'ясували, що вогонь розповсюдився на дах будівлі. Пожежі одразу надали підвищений ранг складності.

Всередині будівлі також знайшли одного потерпілого, якого передали медикам швидкої.

Для ліквідації загоряння на території лаври працюють 13 одиниць спеціальної техніки та 55 чоловік особового складу ДСНС.

Близько 14:37 пожежу локалізували на площі 100 квадратних метрів.

Також у рятувальній службі зазначили, що наразі немає інформації про те, чи може вогонь перекинутись на інші будівлі лаври. Спеціалісти проводять розвідку суміжних приміщень, аби встановити, чи перебувають вони у небезпеці.

Ліквідація пожежі триває.

Дивіться відео з місця пожежі на території Києво-Печерської лаври: