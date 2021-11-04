Серйозна пожежа у Києві: горів ресторан на проспекті Перемоги – фото з місця події

В одному із київських ресторанів в ніч проти 4 листопада спалахнула пожежа. Загорівся ресторан Mamamia, розташований на проспекті Перемоги.

Про пожежу повідомили у мережі незадовго після опівночі, об 00:10. На місце події оперативно прибули рятувальники.

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Невідомо, чи є жертви

На фото, оприлюдненому очевидцями, видно, як над будівлею, в якій розташований заклад, високого вгору здіймається густий сірий дим. Інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.



Пожежа на проспекті Перемоги у Києві / Фото "Київ оперативний"



На місці працюють екстрені служби / Фото dtp.kiev.ua

Поруч – лікарня "Охмадит"

Користувач фейсбуку Александр Мацепура повідомив, що їдкий дим заповнив сусідні вулиці й стовпом піднявся над будівлями Дитячого лікувального центру "Охмадит". За його словами, медичний заклад розташований за 200 метрів від ресторану.

Ситуація на сусідніх вулицях: дивіться відео Мацепури

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