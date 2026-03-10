У Києві настала метеорологічна весна: зима була аномально короткою

Кліматологи повідомили, що в Києві офіційно настала метеорологічна весна. Із 1 березня середньодобова температура повітря стабільно тримається вище нуля.

Про це поінформувала пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Дивіться також До +17, але подекуди з нічним морозом: прогноз погоди на 11 березня

У Києві нарешті справжня весна

У повідомленні зазначається, що за результатами спостережень на об’єднаній гідрометеорологічній станції Києва з початку березня середня температура за добу постійно перевищує 0 градусів. Це означає, що місто перейшло до періоду метеорологічної весни, що відповідає кліматичним нормам.

Фахівці також уточнили, що метеорологічна зима, за їхніми підрахунками, розпочалася 24 грудня і завершилася 28 лютого. Таким чином її тривалість становила 67 днів.

За словами кліматологів, це приблизно на 25 днів менше, ніж середній показник, який спостерігається протягом багатьох років.

Якою буде погода у березні?