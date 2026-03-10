У Києві настала метеорологічна весна: зима була аномально короткою
- У Києві офіційно настала метеорологічна весна, з 1 березня середньодобова температура стабільно вища за нуль.
- Метеорологічна зима тривала з 24 грудня до 28 лютого, на 25 днів менше від середнього багаторічного показника.
Кліматологи повідомили, що в Києві офіційно настала метеорологічна весна. Із 1 березня середньодобова температура повітря стабільно тримається вище нуля.
Про це поінформувала пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Дивіться також До +17, але подекуди з нічним морозом: прогноз погоди на 11 березня
У Києві нарешті справжня весна
У повідомленні зазначається, що за результатами спостережень на об’єднаній гідрометеорологічній станції Києва з початку березня середня температура за добу постійно перевищує 0 градусів. Це означає, що місто перейшло до періоду метеорологічної весни, що відповідає кліматичним нормам.
Фахівці також уточнили, що метеорологічна зима, за їхніми підрахунками, розпочалася 24 грудня і завершилася 28 лютого. Таким чином її тривалість становила 67 днів.
За словами кліматологів, це приблизно на 25 днів менше, ніж середній показник, який спостерігається протягом багатьох років.
Якою буде погода у березні?
До 12 березня в Україні очікується погода без опадів, тобто з частковим дефіцитом через антициклони.
Температура повітря вночі може підвищиться на кілька градусів і становити від 6 градусів тепла до лише 1 градуса морозу. У денний час можливе підвищення в межах від 8 до 15 градусів тепла.