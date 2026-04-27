Узяв бабусин Ford і тікав від поліції: у Києві неповнолітній напідпитку влаштував нічні перегони

У Дарницькому районі Києва 27 квітня компанія підлітків влаштувала нічні перегони на автомобілі Ford Fiesta. Водій виявився неповнолітнім, був напідпитку та не реагував на сигнали поліцейських.

До теми У Києві дівчина впала у яму з водою: після появи відео за справу взялася поліція

Що відомо про затримання неповнолітнього з бабусиним Ford?

Поліцейські розповіли, що компанія з трьох підлітків влаштувала нічні перегони на автомобілі Ford Fiesta. За кермом перебував 17-річний водій, який узяв без дозволу бабусине авто та вирішив покатати на ньому своїх 15-річних друзів. Згодом відео цієї події поширили в соцмережах.

Про подію патрульним повідомила власниця автівки, яка розповіла, що її онук поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці з'ясували, що автомобіль виїхав із Києва до області, виявили транспортний засіб та розпочали переслідування.

Керманич не виконував законні вимоги поліцейських про зупинку та намагався втекти. Автівку зупинили вже в Києві, коли він рухався Бориспільським шосе назустріч транспортному потоку. Водія затримали,

Неповнолітній керманич, за даними поліцейських, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на приладі Драгер це підтвердив – 1,27 проміле.

Також правоохоронці встановили, що молодика уже притягували до відповідальності за керування в стані сп'яніння, через що той був позбавлений права керувати за рішенням суду.

На місце викликали слідчих та склали на неповнолітнього водія адмінматеріали.

Дії керманича слідчі кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про:

опір працівникові правоохоронного органу;

невиконання судового рішення.

А на законних представників усіх трьох підлітків склали протоколи за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення про неналежне виконання батьківських обов'язків.

В Одесі затримали авто з фейковими дипномерами посольства США

В Одесі 27 квітня правоохоронці затримали злочинну банду на автомобілі із фейковими дипломатичними номерами посольства США. На номері був код, який зазвичай використовують для машин посольства США.

Начальниця департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу підтвердила, що правоохоронці провели цю операцію. Поліцейська зазначила, що автомобіль не має стосунку до дипломатичної місії США, а номери є підробленими.