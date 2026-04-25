В Оболонському районі проводилися ремонтні роботи з порушенням правил безпеки. Про це поліція дізналася під час перевірки соцмереж.

Чому дівчина травмувался на Оболоні?

Слідство з'ясувало, що на проспекті Івасюка працівники "Київтеплоенерго" виконували ремонтні роботи через порив труби холодного водопостачання.

Водночас, місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Комунальники не огородили яму належним чином / Фото поліція

Дівчина впала у яму з водою: дивіться відео

У Києві 16-річна дівчина померла після падіння в яму з окропом

2 січня на проспекті Лобановського в Києві прорвало тепломережу. Через витік гарячої води провалився асфальт.

В утворену яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона отримала опіки понад 70% тіла.

Постраждалу госпіталізували до реанімації, а 4 січня у стані медикаментозної коми її доправили на лікування до Німеччини.

Правоохоронці почали досудове розслідування та повідомили про підозру керівнику підрозділу КП "Київтеплокомуненерго", який відповідав за роботи на цій ділянці. Його дії кваліфікували за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки, що спричинило тяжкі наслідки або смерть. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади до 3 років.

У ніч проти 21 березня дівчина померла.