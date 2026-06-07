Про це розповів генеральний директор міської дитячої лікарні Дмитро Білоус, повідомляє Суспільне.

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У якому стані зараз постраждалі?

Дмитро Білоус розповів, що дітей оглянули профільні спеціалісти, зокрема травматолог, нейрохірург та отоларинголог. Медики надали необхідну допомогу та обробили рани.

За його словами, у всіх постраждалих виявили легкі травми, тому потреби у госпіталізації не було.

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Нагадаємо, 6 червня у селі Виженка на Буковині відпочивала група з 55 дітей із Харківської області. Попередньо відомо, що це були вихованці однієї зі спортивних шкіл.

Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на підвісному дерев'яному мосту через річку Виженка. У момент, коли вони фотографувалися, конструкція раптово обвалилася.

Унаслідок інциденту травмувалися шестеро дітей віком від 8 до 15 років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Зокрема, слідчі перевіряють, чи були дотримані вимоги безпеки під час організації відпочинку дітей, а також оцінюють технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.

За фактом події також відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

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До слова, днями на Харківщині сталася моторошна ДТП за участю автобуса, де перебували діти та їхні учителі. Внаслідок аварії травмовано 3 дітей та 2 дорослих – постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до медичних закладів.