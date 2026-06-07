Об этом рассказал генеральный директор городской детской больницы Дмитрий Белоус, сообщает Общественное.

Читайте также На Буковине обвалился мост с более 30 детьми: сколько пострадавших

В каком состоянии сейчас пострадавшие?

Дмитрий Белоус рассказал, что детей осмотрели профильные специалисты, в частности травматолог, нейрохирург и отоларинголог. Медики оказали необходимую помощь и обработали раны.

По его словам, у всех пострадавших обнаружили легкие травмы, поэтому потребности в госпитализации не было.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Напомним, 6 июня в селе Виженка на Буковине отдыхала группа из 55 детей из Харьковской области. Предварительно известно, что это были воспитанники одной из спортивных школ.

Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на подвесном деревянном мосту через реку Виженка. В момент, когда они фотографировались, конструкция внезапно обвалилась.

В результате инцидента травмировались шестеро детей в возрасте от 8 до 15 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В частности, следователи проверяют, были ли соблюдены требования безопасности при организации отдыха детей, а также оценивают техническое состояние моста и действия лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию.

По факту происшествия также открыли уголовное производство по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Обвал моста в Черновицкой области: смотрите видео

К слову, на днях на Харьковщине произошло жуткое ДТП с участием автобуса, где находились дети и их учителя. В результате аварии травмированы 3 детей и 2 взрослых – пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в медицинские учреждения.