У Києві обмежать роботу метро: в чому причина

28 вересня 2021 , 17:42
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Джерело:

Kyiv Metro Alerts

Роботу метро Києва можуть обмежити 28 вересня увечері. Це пов'язано з проведенням футбольного матчу Шахтар – Інтер на "Олімпійському".

Гра почнеться о 19:45. Роботу кількох станцій обмежать задля безпеки містян. Таким чином в метро уникнуть великого натовпу.

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Які станції закриють

Перед початком футбольного матчу планують обмежити або закрити на вхід станцію "Олімпійська". Також після закінчення гри обмежать:

  • "Олімпійська";
  • "Палац спорту";
  • "Площа Льва Толстого".
Зверніть увагу! У київському метро не вперше обмежують роботу через футбол. 25 вересня тимчасово заборонили пускати пасажирів через матч Шахтар – Верес.

Призупинили метро в Києві: ще один випадок

  • На станції "Контрактова площа" призупинили рух потягів.
  • Сталося це через неадекватну поведінку нетверезого молодика.
  • Він стрибнув на колії й зухвало погодився. Як кажуть очевидці, поліцейський у той час просто спостерігав.
  • Зрештою п'яний пасажир підземки пішов тунелем у бік центру міста. Через це рух зупинили на 5-7 хвилин.
Автор: Марта Кушка