Игра начнется в 19:45. Работу нескольких станций ограничат ради безопасности горожан. Таким образом в метро удастся избежать большой толпы.

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Какие станции закроют

Перед началом футбольного матча планируют ограничить или закрыть на вход станцию "Олимпийская". Также после окончания игры ограничат:

"Олимпийская";

"Дворец спорта";

"Площадь Льва Толстого".

Обратите внимание! В киевском метро не впервые ограничивают работу из-за футбола. 25 сентября временно запретили пускать пассажиров из-за матча Шахтер – Верес.

Приостановили метро в Киеве: еще один случай