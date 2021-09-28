Игра начнется в 19:45. Работу нескольких станций ограничат ради безопасности горожан. Таким образом в метро удастся избежать большой толпы.
К теме В Киеве протестующие заблокировали работу станции "Арсенальная"
Какие станции закроют
Перед началом футбольного матча планируют ограничить или закрыть на вход станцию "Олимпийская". Также после окончания игры ограничат:
- "Олимпийская";
- "Дворец спорта";
- "Площадь Льва Толстого".
Приостановили метро в Киеве: еще один случай
- На станции "Контрактовая площадь" приостановили движение поездов.
- Произошло это из-за неадекватного поведения нетрезвого молодого человека.
- Он прыгнул на рельсы и нагло себя вел. Как говорят очевидцы, полицейский в то время просто наблюдал.
- В конце концов пьяный пассажир подземки пошел по тоннелю в сторону центра города. Из-за этого движение остановили на 5-7 минут.