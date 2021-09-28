Гра почнеться о 19:45. Роботу кількох станцій обмежать задля безпеки містян. Таким чином в метро уникнуть великого натовпу.

До теми У Києві протестувальники заблокували роботу станції "Арсенальна"

Які станції закриють

Перед початком футбольного матчу планують обмежити або закрити на вхід станцію "Олімпійська". Також після закінчення гри обмежать:

"Олімпійська";

"Палац спорту";

"Площа Льва Толстого".

Зверніть увагу! У київському метро не вперше обмежують роботу через футбол. 25 вересня тимчасово заборонили пускати пасажирів через матч Шахтар – Верес.

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