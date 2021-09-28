Гра почнеться о 19:45. Роботу кількох станцій обмежать задля безпеки містян. Таким чином в метро уникнуть великого натовпу.
До теми У Києві протестувальники заблокували роботу станції "Арсенальна"
Які станції закриють
Перед початком футбольного матчу планують обмежити або закрити на вхід станцію "Олімпійська". Також після закінчення гри обмежать:
- "Олімпійська";
- "Палац спорту";
- "Площа Льва Толстого".
Призупинили метро в Києві: ще один випадок
- На станції "Контрактова площа" призупинили рух потягів.
- Сталося це через неадекватну поведінку нетверезого молодика.
- Він стрибнув на колії й зухвало погодився. Як кажуть очевидці, поліцейський у той час просто спостерігав.
- Зрештою п'яний пасажир підземки пішов тунелем у бік центру міста. Через це рух зупинили на 5-7 хвилин.