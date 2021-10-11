У Києві пара проїхалася між вагонами метро заради фото

У столичному метро хлопець та дівчина вирішили ризикнути власними життями заради екстремальних світлин. Інцидент трапився 10 жовтня.

Пара влаштувала фотосесію між вагонами під часу руху потяга. Молодих людей не бентежило те, що така поїздка може закінчитися фатально.

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Хлопець та дівчина ризикнули життями заради світлин / Скриншот відео



Зухвальців помітили на станціях "Гідропарк" та "Дніпро" / Скриншот відео

Хотіли "спіймати" Дніпро у русі

Порушників помітили інші пасажири між вагонами потягу, який курсує червоною гілкою метро.

Вони фотографувалися між станціями "Гідропарк" та "Дніпро".

На невиправданий ризик закохані пішли заради фото на тлі річки Дніпро.

Пара влаштувала небезпечну фотосесію між вагонами метро: відео

Метро притягує хуліганів

У мережі з'явився ролик, на якому кілька підлітків неадекватно поводили себе у метро. Хлопці палили у вагоні, галасували, качалися по підлозі й гучно слухали музику. Зухвальці вирішили, що їм все дозволено, бо поряд практично не було інших пасажирів.