Пара устроила фотосессию между вагонами во время движения поезда. Молодых людей не смущало то, что такая поездка может закончиться фатально.

Интересно Сотрудник метро выгнал из вагона дерзкую пассажирку без маски: видео инцидента



Парень и девушка рискнули жизнями ради фотографий / Скриншот видео



Наглецов заметили на станциях "Гидропарк" и "Днепр" / Скриншот видео

Хотели "поймать" Днепр в движении

Нарушителей заметили другие пассажиры между вагонами поезда, который курсирует по красной ветке метро.

Они фотографировались между станциями "Гидропарк" и "Днепр".

На неоправданный риск влюбленные пошли ради фото на фоне реки Днепр.

Пара устроила опасную фотосессию между вагонами метро: видео

Метро притягивает хулиганов

В сети появился ролик, на котором несколько подростков неадекватно вели себя в метро. Ребята курили в вагоне, шумели, катались по полу и громко слушали музыку. Наглецы решили, что им все позволено, потому что рядом практически не было других пассажиров.