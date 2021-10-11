Пара устроила фотосессию между вагонами во время движения поезда. Молодых людей не смущало то, что такая поездка может закончиться фатально.
Интересно Сотрудник метро выгнал из вагона дерзкую пассажирку без маски: видео инцидента
Парень и девушка рискнули жизнями ради фотографий / Скриншот видео
Наглецов заметили на станциях "Гидропарк" и "Днепр" / Скриншот видео
Хотели "поймать" Днепр в движении
- Нарушителей заметили другие пассажиры между вагонами поезда, который курсирует по красной ветке метро.
- Они фотографировались между станциями "Гидропарк" и "Днепр".
- На неоправданный риск влюбленные пошли ради фото на фоне реки Днепр.
Пара устроила опасную фотосессию между вагонами метро: видео
Метро притягивает хулиганов
В сети появился ролик, на котором несколько подростков неадекватно вели себя в метро. Ребята курили в вагоне, шумели, катались по полу и громко слушали музыку. Наглецы решили, что им все позволено, потому что рядом практически не было других пассажиров.