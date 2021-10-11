Пара влаштувала фотосесію між вагонами під часу руху потяга. Молодих людей не бентежило те, що така поїздка може закінчитися фатально.

Цікаво Співробітник метро вигнав з вагону зухвалу пасажирку без маски: відео інциденту

Пара проїхалася між вагонами метро у Києві, вони робили фотосесію на тлі Дніпра
Хлопець та дівчина ризикнули життями заради світлин / Скриншот відео

Хлопець і дівчина фотографувалися між вагонами метро на станціях Дніпро та Гідропарк
Зухвальців помітили на станціях "Гідропарк" та "Дніпро" / Скриншот відео

Хотіли "спіймати" Дніпро у русі

  • Порушників помітили інші пасажири між вагонами потягу, який курсує червоною гілкою метро.
  • Вони фотографувалися між станціями "Гідропарк" та "Дніпро".
  • На невиправданий ризик закохані пішли заради фото на тлі річки Дніпро.

Пара влаштувала небезпечну фотосесію між вагонами метро: відео

Метро притягує хуліганів

У мережі з'явився ролик, на якому кілька підлітків неадекватно поводили себе у метро. Хлопці палили у вагоні, галасували, качалися по підлозі й гучно слухали музику. Зухвальці вирішили, що їм все дозволено, бо поряд практично не було інших пасажирів.