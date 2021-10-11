Пара влаштувала фотосесію між вагонами під часу руху потяга. Молодих людей не бентежило те, що така поїздка може закінчитися фатально.
Цікаво Співробітник метро вигнав з вагону зухвалу пасажирку без маски: відео інциденту
Хлопець та дівчина ризикнули життями заради світлин / Скриншот відео
Зухвальців помітили на станціях "Гідропарк" та "Дніпро" / Скриншот відео
Хотіли "спіймати" Дніпро у русі
- Порушників помітили інші пасажири між вагонами потягу, який курсує червоною гілкою метро.
- Вони фотографувалися між станціями "Гідропарк" та "Дніпро".
- На невиправданий ризик закохані пішли заради фото на тлі річки Дніпро.
Пара влаштувала небезпечну фотосесію між вагонами метро: відео
Метро притягує хуліганів
У мережі з'явився ролик, на якому кілька підлітків неадекватно поводили себе у метро. Хлопці палили у вагоні, галасували, качалися по підлозі й гучно слухали музику. Зухвальці вирішили, що їм все дозволено, бо поряд практично не було інших пасажирів.