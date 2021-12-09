У Києві аноніми повідомили про нібито замінування Центрального автовокзалу. Така інформація надійшла правоохоронцям надвечір 9 грудня.

Показово, що вже кілька днів поспіль в Україні повідомляють про фейкові мінування різних важливих установ.

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Спершу в мережі почала ширитися інформація про нібито мінування Центрального залізничного вокзалу. Однак у відділі комунікації поліції Києва 24 каналу повідомили, що насправді йдеться про Центральний автовокзал біля станції метро "Деміївська" (проспект Науки).

Окрім нього, як пише "Сегодня", правоохоронці отримали виклики з тієї ж причини на низку об'єктів, розташованих по вулиці Володимирській.

На місця потенційних вибухів прибули вибухотехніки, сапери, кінологи, бійці ДСНС та правоохоронці. Вони перевіряють приміщення та територію на наявність підозрілих предметів.

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Крім того, у Харкові 9 грудня через повідомлення про нібито підготовку вибуху вранці були змушені евакуювати школу.

Ситуація повторилася й у Дніпрі, однак там "замінували" одразу три освітніх заклади.

Тим часом в Одесі у зоні ризику опинилися суди та пам'ятник Дюку де Рішельє.

Також увечері стало відомо про евакуацію відвідувачів торговельно-розважального центру "Глобал" у Житомирі.

У Києві повідомили про мінування Центрального автовокзалу / Карта Google Maps