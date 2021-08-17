У Києві повним ходом триває підготовка до Дня Незалежності

У Києві триває підготовка до 30-ї річниці Дня Незалежності. Біля Михайлівського собору вже монтують сцену. Встановили інформстенди, що нагадують про перекриття вулиць.

Біля Михайлівського собору облаштовують сцену для проведення фестивалю "Ковчег "Україна": десять століть української музики". Роботи триватимуть до 22:00 18 серпня.

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На Михайлівській площі будують сцену

Окрім того, локацію забезпечили інформстендами, що нагадують про перекриття вулиць з 18 серпня. Фестиваль триватиме з 21:00 до 23:00 22 серпня на Михайлівській площі.

Каркас сцени / Фото "Київ зараз"

Інформаційні стенди / Фото "Київ зараз"

Як готуються до свята