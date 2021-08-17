Возле Михайловского собора обустраивают сцену для проведения фестиваля "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки". Работы продлятся до 22:00 18 августа.

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На Михайловской площади строят сцену

Кроме того, локацию обеспечили информстендами, которые напоминают о перекрытии улиц с 18 августа. Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади.



Каркас сцены / Фото "Киев сейчас"



Информационные стенды / Фото "Киев сейчас"

Как готовятся к празднику