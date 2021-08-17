Возле Михайловского собора обустраивают сцену для проведения фестиваля "Ковчег "Украина": десять веков украинской музыки". Работы продлятся до 22:00 18 августа.
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На Михайловской площади строят сцену
Кроме того, локацию обеспечили информстендами, которые напоминают о перекрытии улиц с 18 августа. Фестиваль продлится с 21:00 до 23:00 22 августа на Михайловской площади.
Каркас сцены / Фото "Киев сейчас"
Информационные стенды / Фото "Киев сейчас"
Как готовятся к празднику
- Ранее в КГГА назвали улицы, которые будут перекрывать во время репетиций парадов, а также 24 августа – в День Независимости.
- Напомним, в Киеве показали как готовятся к парадам ко Дню Независимости. Репетиции проходили 13 и 14 августа на Днепре и аэродроме Антонова. Военные готовятся продемонстрировать свою мощь на земле, на воде и в воздухе.